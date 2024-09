Scontro tra due auto: donna ferita

Scontro tra due auto all’incrocio: una donna finisce all’ospedale e rallentamenti lungo una delle strade più trafficate. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, lungo la provinciale, all’altezza dell’incrocio con via del Torrione, a Santa Maria Apparente. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una Fiat Panda e una Peugeot si sono scontrate. Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e della Croce Verde.

Ad avere la peggio è stata una donna, che è stata caricata a bordo di una ambulanza e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per una serie di controlli. Non sono mancati disagi al traffico durante i soccosi e i rilievi. Le due auto incidentate hanno occupato per diverso tempo il centro di una delle strade più frequentate, soprattutto a quell’ora, quando molti operai escono dalle fabbriche della vicina zona industriale.