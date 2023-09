Il piano di Iginio Straffi: un’accademia del cinema all’ex ristorante ‘Orso’

Civitanova, 12 settembre 2023 – Il noto imprenditore maceratese Iginio Straffi, fondatore e ceo del Gruppo Rainbow, ha messo nel mirino il ristorante Orso e ha già fatto quei passi per assicurarsi la struttura di quasi cinquemila metri quadrati. Un po’ ovunque si parla di questa iniziativa di una persona che non ha mai nascosto di essere innamorato della sua terra dove continua a investire.

Al momento non si sa cosa vi intenda sviluppare nella contrada Foce Asola dove il 3 luglio del 1977 è stato inaugurato il ristorante Orso su una collina che si affaccia sul mare. C’è chi dice che possa svilupparsi una scuola internazionale del fumetto, magari pensando che Straffi è il padre delle Winx e da molti è considerato come il Walt Disney italiano; altri di una scuola di regia considerando che in oltre 25 anni di storia il Gruppo Rainbow ha consolidato la posizione di leader nel settore dell’intrattenimento, diventando una delle principali realtà a livello internazionale per la creazione e produzione di prodotti televisivi e cinematografici sia animati che live action.

Al momento non trapela nulla, tuttavia non è affatto da escludere che possa essere sviluppata in questa struttura ciò che l’imprenditore aveva pensato per Villa Buonaccorsi, e cioè "un’Accademia del cinema a Villa Buonaccorsi – aveva detto all’Ansa l’allora assessore regionale alla cultura Giorgia Latini – per formare professionisti e fare crescere il settore".

Di certo è allora un progetto sull’educazione, sulla formazione e non sorprende più di tanto considerando quanto Straffi creda su ciò, si pensi che la Poliarte - Politecnico delle Arti di Ancona dal 2022 è entrata a fare parte del circuito del Gruppo Rainbow. Straffi ha iniziato giovanissimo come disegnatore e con la matita era capace di dare vita attraverso il disegno a mondi fantastici, a storie accattivanti.

Quella fantasia che lo ha sempre contraddistinto l’ha portato nel tempo a progetti reali sempre più importanti, sempre più grandi fino a diventare una firma globale dell’intrattenimento, trasformando il suo Gruppo che riunisce il talento e le competenze di Rainbow, Rainbow Cgi, Colorado Film e Bardel Entertainment. E adesso ha in mente un altro tassello del suo progetto a larga scala da realizzare in quegli spazi dove per 45 anni è stato attivo il ristorante Orso e che ora presto potrà diventare un punto di riferimento per il mondo dell’intrattenimento.