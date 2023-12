Louis Vuitton a Civitanova, ci siamo: 500 posti di lavoro

Civitanova, 5 dicembre 2023 – Nuova fabbrica Louis Vuitton a Civitanova, in dirittura di arrivo e a tempo record, entro l’anno, il primo lotto dei lavori e alla fine del prossimo anno saranno 500 le persone assunte dall’azienda. Un impatto enorme sul piano occupazionale, sia per la città che per il suo comprensorio, grazie alla scelta di uno dei più importanti brand mondiali della moda di investire in un distretto che può offrire una grande professionalità manifatturiera perché da anni culla della calzatura di qualità ad alto contenuto artigianale. La realizzazione dello stabilimento sta innestando opportunità economiche anche perché coinvolge importanti aziende della zona. Il cantiere si trova in via Ferrari, nella zona industriale di Piane Chienti, a Santa Maria Apparente, e i lavori vanno avanti senza intoppi. Un passaggio decisivo per l’avviamento dell’attività produttiva e per l’assunzione dei primi 200 dipendenti, a cui se ne aggiungeranno altri 300 circa entro la primavera del 2024, quando l’intero progetto sarà completato.

I lavori nella nuova fabbrica (De Marco)

Dal punto di vista occupazionale, per il tessuto economico locale sono numeri molto rilevanti così come la presenza di aziende marchigiane nell’intera operazione. Per il compimento dell’iter esecutivo è stato infatti costituito un consorzio che vede impegnate Cat Impianti, GI Costruzioni e Promo Spa. In particolare la presenza di quest’ultima, che ha già collaborato alla realizzazione di edifici direzionali e produttivi di brand del design e della moda come Prada, Fendi, D&G e molti altri, lascia immaginare che sarà un complesso edilizio all’avanguardia. Promo Spa è una azienda di Corridonia che vanta una lunga esperienza nella realizzazione e nella installazione di involucri edilizi architettonici, di facciate continue con soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico, per rivestimenti esterni completi e strutture in acciaio, seguendo la metodologia di prefabbricazione a secco. Competenze che si integrano con quelle di Rubner, gruppo altoatesino specializzato nella realizzazione di strutture in legno, e che lavorerà al fianco del consorzio marchigiano nei lavori. Il progetto della Maison è stato realizzato dall’ufficio centrale di Parigi, la direzione tecnica è della Politecnica di Firenze, mentre il geometra Ulderico Montevidoni si occupa della direzione dei lavori.