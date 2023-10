Barista cercasi da un anno: "Offriamo un’assunzione full time”, ecco dove

Civitanova, 14 ottobre 2023 – Cercasi barista disperatamente. Da un anno c’è un posto disponibile al bar-pasticceria ‘La Camelia’ di via Zavatti, ma i titolari non riescono ad assumere qualcuno da mettere dietro al bancone e che abbia già un minimo di esperienza. "Offriamo - spiegano - un contratto a tempo indeterminato, full time, un impegno di quaranta ore settimanali. Non siamo rigidi, andiamo incontro a qualsiasi richiesta e necessità, ma non riusciamo a trovare nessuno disposto a venire. E, non è un problema soltanto nostro. A Civitanova non si trova la figura di barista, tanto che molti altri locali hanno le nostre stesse difficoltà ad assumere".

’La Camelia’ è un bar che lavora molto soprattutto mattina e pomeriggio; con le colazioni, gli spuntini, i pranzi, gli aperitivi, con la pasticceria e la panetteria, non fa orari notturni e dunque non si richiedono nemmeno particolari sacrifici a chi dovesse accettare il lavoro. La chiusura è, tutte le sere, alle 20 e la domenica alle 13, il lunedì non apre i battenti, quindi offre un menage orario compatibile con la qualità della vita. Eppure, quel posto resta ancora vuoto.

E adesso che il Governo ha sospeso il reddito di cittadinanza, davanti a questo caso traballa la teoria che molti dei beneficiari preferivano non andare a lavorare per non perdere il sussidio. Qualcosa non torna nemmeno nella narrazione con cui spesso si è cercato di spiegare, anche a Civitanova, la difficoltà nel settore dei servizi e del turismo (chalet, ristoranti, alberghi e bar) a trovare personale da assumere per colpa di stipendi non adeguati, perché in questo caso il bar offre un contratto vero e accompagnato da tutte le garanzie. Eppure, non basta.