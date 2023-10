Infermieri, in 3mila per 47 posti

Tremila candidati per 47 posti. Stiamo parlando dei concorso pubblico unico regionale bandito nelle scorse settimane per reclutare nuovi infermieri da inserire negli organici di tutte le aziende e gli istituti sanitari della regione. Sopratutto a Pesaro, dove ne servirebbero 12, il numero più alto. Gli altri posti sono così distribuiti: quattro posti all’Azienda Ospedaliera-Universitaria delle Marche; un posto all’Inrca; tre all’Ast di Ancona; otto all’Ast Macerata; quattro all’Ast Fermo; cinque all’Ast Ascoli Piceno. La graduatoria finale rimarrà in vigore per due anni.

In vista del concorso, la Cisl Fp Marche ha organizzato un corso di formazione con simulazioni pratiche, in videoconferenza, di 36 ore con docenti qualificati, gratuito per gli iscritti. "La Cisl Fp Marche - dice il reggente Cisl-Fp Marche, Luca Talevi - ritiene fondamentale incrementare il numero delle assunzioni al fine di garantire la tutela delle prestazioni pubbliche e quella sanità del territorio che senza personale rischia di rimanere solo sulla carta. Assumere personale e valorizzarlo concretamente - sottolinea - è l’unico percorso per abbattere le liste di attesa e contenere la fuga verso altre regioni per curarsi ed effettuare visite diagnostiche".