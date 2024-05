Movida, scattano i controlli: musica silenziata

Arriva l’estate e si intensificano i controlli sulla movida, zona mare. La polizia locale ha imposto la sospensione della musica per una settimana in un locale in viale Trieste, il Buddha bar, che nel frattempo ha cambiato nome, a causa dei decibel troppo altri segnalati da alcuni residenti.

A Baia Flaminia invece polizia stradale e questura hanno svolto dei controlli sui mezzi in maggioranza guidati da giovani e giovanissimi. Riscontrate numerose infrazioni, 54 in totale, e ritirate 5 patenti per positività all’alcol e una alla cocaina, e confiscato un veicolo. Ad una delle persone alle quali è stata ritirata la patente, una donna, è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 2 grammi per litro. Nel fine settimana appena trascorso in tutto sono state ritirate 9 patenti di guida, rilevati tre incidenti stradali, e controllate 265 persone. I controlli si ripeteranno per tutta la stagione estiva.