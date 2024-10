Il Lunano prende l’italo-argentino Carubini. Il Carpegna a Sarti

Il Lunano (Promozione), reduce da 5 sconfitte consecutive, ha ingaggiato un nuovo calciatore. Si tratta di Leandro Carubini, italo- argentino (classe 1992), difensore che ha sempre girato l’Italia in diverse squadre di Eccellenza, quest’anno aveva iniziato al Molfetta ma poi ha rescisso il contratto di comune accordo con la società. Il Carpegna (Seconda categoria) ha annunciato che il ds Ruggeri ha raggiunto l’accordo con l’allenatore Giuseppe Sarti, ex trainer dell’Audax Piobbico (Prima categoria). Sarti sostituisce Denis Guerra, che ha guidato il Carpegna in queste prime sei giornate.