Palpeggiò una 13enne sotto casa. Ora segue corso da sex offender

Sta facendo un corso di recupero dedicato ai ’sex offender’, il 50 enne finito sotto processo per violenza sessuale dopo aver palpeggiato una 13enne, nell’estate del 2022. Lui era in moto in moto, si fermò e si avvicinò alla ragazzina che stava rientrando nella sua abitazione, nella zona mare. L’uomo, secondo quanto denunciato dalla ragazza stessa, l’avrebbe toccata al seno.

Ieri davanti al gup si è svolta l’udienza per decidere sul rinvio a giudizio ma il legale dell’uomo ho ottenuto di rinviare il processo nel prossimo luglio. La difesa ha sempre sostenuto che l’uomo aveva scambiato la ragazza per una sua amica, vedendola in quel frangente solo di spalle. Chiederà il patteggiamento o il rito abbreviato, producendo anche una relazione sui risultati del corso che l’uomo sta seguendo e che, dice il legale, "stanno dando risultati".

Quel giorno del 2022, la ragazza dopo aver subìto il palpeggiamento, era salita in casa sconvolta raccontando tutto ai genitori i quali poi si erano rivolti alle forze dell’ordine, denunciando il fatto. L’uomo era stato identificato perchè il suo volto e la targa della sua moto erano comparsi in dei video che alcune telecamere della strada avevano registrato. Da qui la denuncia e la richiesta di rinvio a giudizio.

ale.maz.