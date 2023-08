Al Giribeach c’è aria di famiglia I clienti storici: "Tutti gli anni qui"

L’estate non è finita allo stabilimento balneare Giribeach, a Porto Potenza Picena, dove si respirano aria di casa e anche una tradizione familiare lunga più di sessant’anni. Una storia che va avanti ormai da tre generazioni: cominciata con nonno Pasquale Giri e poi proseguita grazie ai due figli Mario e Bruno (Tutù e Baiò) e alle rispettive mogli Luciana Mazzoni e Giuseppina Torregiani. E oggi, a guidare lo chalet, ci sono i nipoti Fabio e Laura Giri. Ma ancora in spiaggia si vedono diversi bagnanti, alcuni dell’entroterra e altri provenienti da Umbra, Lazio e Toscana.

"Lo stabilimento è stato fondato nel 1962 da nonno Pasquale, che era un pescatore e andava in mare con la sciabiga – racconta Fabio Giri -. E dopo si sono aggiunti mio padre Bruno e zio Mario. All’inizio lo chalet era un semplice chiosco in legno, che vendeva qualche pizzetta e gassosa. Finché nel 2000 abbiamo rinnovato il locale, iniziando con la ristorazione. Le nostre specialità sono due piatti della tradizione locale come le tagliatelle alla marinara e la carrettiera: quest’ultima pietanza è composta da vongole, patate e salsiccia". A godersi il sole ci sono clienti storici, come la fiorentina Giuseppina Leoni (86 anni) e il figlio Marco Orlando (57 anni). "Qui ci sono cresciuto, perché per quasi 60 anni non siamo mai mancati un’estate, nemmeno durante il periodo Covid", racconta Marco. Idem per Piero Scarano, 55enne di San Ginesio: "Sono affezionato al posto da oltre 20 anni e i titolari sono degli amici, sempre attenti alle esigenze di tutti".

Giorgio Giannaccini