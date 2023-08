Quando piccolo è bello I segreti del Matepaya

Accoglienza, familiarità, cura della spiaggia coniugati alla genuinità della cucina. Sono questi i pilastri che portano i turisti a scegliere la spiaggia ed il ristorante Matepaya di Pedaso. Tra i più piccoli della costa Fermana, il Matepaya è da sempre meta di famiglie che hanno tramandato l’amore per questo luogo, fino a creare eredità generazionali che allo stesso tempo aprono all’attrazione di tanti giovani alla ricerca del ‘piccolo e bello’. Ad accogliere tutti in spiaggia, il sorriso di Mariano Pallottini mentre la cucina è curata dall’artista della scenografia Marco Napoleoni, affiancato dagli chef Alessia e Cesare Vallorani e dai camerieri Viola Napoleoni, Tommaso Nieri, Alessia Melcarne. "Abitiamo a Roma e da oltre 25 anni veniamo al Matepaya perché per noi è casa – dicono Valentina Alicino, Margherita e Stefania Di Mattia e Fernando Giusto con la piccola Aurora – oltre all’accoglienza e alla gentilezza, ci sentiamo in famiglia". "Non cambieremmo questa spiaggia e la cucina di Marco con nessun altro luogo – dicono Pino Panattoni, Guglielmo e Alessandro Pistocchi, Enzo Magrini e Massimo Corizza, tutti di Tivoli – veniamo qui da 16 anni con le nostre famiglie perché è il luogo ideale per rilassarsi e divertirsi". Al Matepaya, anche due giovani artisti di Roma: Alessio Giusto, attore di teatro e cinema (nel cast dell’ultimo film di Avati) e Sara Adriani ballerina professionista. "Felici – dicono – di aver scelto il Matepaya anche solo per due giorni prima di riprendere i nostri impegni. Torneremo".

Paola Pieragostini