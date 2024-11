La magia dell'Avvento in Emilia-Romagna: 8 destinazioni da non perdere

Bologna, 21 novembre 2024 - Tutti aspettano il Natale per le grandi feste. Ma c’è un momento silenzioso e pieno d’incanto che è l’Avvento, cioè il tempo liturgico che prepara il Natale, il periodo che lo precede.

Le settimane di avvicinamento alle festività in arrivo può rivelarsi il momento ideale per un weekend in Emilia-Romagna, alla scoperta dei riti e delle tradizioni di dicembre. Si conoscono borghi medievali, ci si mescola alle comunità del luogo, si vivono emozioni speciali.

Si può partire alla volta della Val d’Arda per salire a Castell’Arquato (Pc) e immergersi in un’atmosfera di festa e di storia, domenica 8 dicembre. A Reggio Emilia il 24 novembre si rinnova la festa millenaria di San Prospero.

A Bologna si può assistere al Concerto dell’Avvento nell’ex Monastero di Santa Cristina il 1° dicembre.

A Forlì il 25 novembre per Santa Caterina si mangiano le “Caterine”, biscottini di pastafrolla a forma di galletto.

A Cesenatico il 1° dicembre si inaugura il Presepe della Marineria, unico in Italia.

Nei borghi dell’entroterra riminese i momenti da vivere sono la millenaria Fiera di Santa Lucia a San Giovanni in Marignano il 13, 14 e 1, Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria, Pennabilli con il Presepe allestito in cima alla Rupe che guarda il paese: è uno dei più grandi d’Italia.