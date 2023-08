Esodo estivo 2023, in Emilia Romagna bollino nero e rosso nel weekend. E’ allerta traffico: ecco dove

Bologna, 4 agosto 2023 – Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo anche in Emilia Romagna con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas.

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

Esodo estivo 2023, bollino nero e rosso sulle strade e autostrade dell'Emilia Romagna: ecco le zone più a rischio code

Allerta autostrade

In Emilia Romagna sono molti i tratti autostradali interessati dal secondo weekend di esodo estivo. Difficile la circolazione tra il Brennero e Modena e nel tratto tra la A1 e la A14 nodo di Bologna. Ovviamente occhi puntati all’A14 verso le località della riviera romagnola e marchigiana.

Le arterie a rischio code

In Emilia-Romagna occhi puntati anche sull’itinerario E45 che attraversa anche le regioni Umbria e Toscana, la SS16 “Adriatica” che consente di raggiungere le località marittime della costa romagnola, il raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi e la SS 309 Romea che consentono di raggiungere i lidi ferraresi.

Chiusure e lavori in corso

Si ricorda che, per lavori di ampliamento della statale Adriatica nel tratto noto come tangenziale di Ravenna è istituita la chiusura al traffico – per chi viaggia in direzione Cesena – delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di ‘via Savini’. Durante la modifica alla circolazione, prevista fino al 14 settembre, sarà possibile usufruire dello svincolo precedente di ‘via Vicoli’ e di quello successivo di ‘viale Randi’. Contestualmente nel tratto tra il km 149,300 e il km 150,240 della strada statale 16 Adriatica rimane attivo il restringimento di carreggiata con transito consentito sulla corsia di marcia.