Neonati morti, oggi l'interrogatorio di garanzia di Chiara Petrolini

Parma,26 settembre 2024 – È un giorno cruciale per Chiara Petrolini, oggi la 21enne di Traversetolo comparirà davanti al pm per l’interrogatorio di garanzia. Sarà l’occasione per raccogliere ulteriori dettagli utili alle indagini sui due neonati sepolti nel giardino della villetta di Vignale: cosa che tutti si aspettano, anche se la ragazza potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

I Ris durante il sopralluogo nella villetta di Treversetolo e la 21enne Chiara Petrolini

Chiara è accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere per il suo secondogenito – il primo bimbo ad essere trovato dal cane nella villetta di famiglia – e di soppressione di cadavere per il primogenito, l’ultimo ad essere scoperto dagli inquirenti durante le indagini. Al momento la ragazza non si trova in cella per la mancanza di presupposti fondamentali per la misura cautelare in carcere: la reiterazione del reato – cosa che non può fare non essendo incinta – il pericolo di fuga o la distruzione delle prove.

“Della giovane, si badi bene, la procura non ha avuto nessun atteggiamento di indulgenza, avendo per lei chiesto, per ben due volte, la misura cautelare più grave, con ciò dimostrando il massimo rigore nell'applicazione della legge e nella gestione giudiziaria del caso”. A parlare è il procuratore capo di Parma, Alfonso D'Avino, in una replica al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bertoli, che ha criticato il comportamento della Procura nel fornire informazioni sul caso ai media.

Nel corso dell’interrogatorio di oggi potrebbero emergere nuovi particolari. Molte cose sono già state raccontate dalla 21enne lo scorso 2 settembre, quando Chiara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni volontarie alla presenza del suo avvocato difensore.

La 21enne ha ricostruito gli eventi di quel terribile 7 agosto. Ha raccontato al pm di aver partorito in casa senza l’aiuto di nessuno, sostenendo di avere nascosto la gravidanza a tutti, compresi genitori e il fidanzato Samuel. Particolari che però non quadrano, in molti pensano che qualcuno possa averla aiutata. Dopo il parto, Chiara ha ammesso di aver seppellito il neonato, dicendo di essersi accorta che era nato morto.

Sono tanti i punti ancora oscuri di questa vicenda. Innanzitutto i contorni del parto: la ragazza ha negato di avere abortito volontariamente assumendo dei farmaci o ricorrendo ad altre pratiche, sostenendo di avere avuto un parto naturale. Poi ha negato di aver avuto un’altra gravidanza. Due fatti, però, che sarebbero stati contraddetti dalle prove rinvenute nel corso delle indagini.

Un ulteriore punto da chiarire sarà quello delle forbici da cucina usate per tagliare il cordone ombelicale. A indicarle è stata proprio Chiara Petrolini, ma da una prima analisi non risultano esserci tracce di sangue. Non si esclude quindi che la ragazza possa aver usato un altro strumento.