’Altri libertini’. Lanera porta . Tondelli al Cocoricò

Già in sold out l’omaggio a Pier Vittorio Tondelli, stasera al Cocoricò. Lo spettacolo, nel cartellone di Riccione Ttv Festival, viene proposto a soli due giorni dal debutto al Romaeuropa Festival. Sul palco la Compagnia Licia Lanera con Altri libertini, esplosivo ritratto di una generazione di giovani squinternati col quale nel 1980 Tondelli esordì sulla scena letteraria. Come osserva la critica, si tratta di "un’opera rivoluzionaria e spudorata", che fu addirittura sequestrata per oscenità.

Nonostante questo, con rapidità si affermò come manifesto di un’intera generazione. L’opera viene proposta da Lanera per la prima volta in versione teatrale, riportando al centro dell’attenzione il genio di uno scrittore legatissimo a Riccione e alla Riviera adriatica.