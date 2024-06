Annalisa: notte per cantare e ballare. Sarà al Ferrara Summer Festival

Accelera il Ferrara Summer Festival (consolidato evento musicale organizzato dall’associazione Butterfly) facendo il pieno di ospiti e di pubblico che non si è fatto intimidire neppure dalla pioggia. Così, dopo Anna, Toni Effe e Drillionaire, sul palco di piazza Trento e Trieste domani sera salirà Annalisa nella sua tappa estense del tour estivo che continuerà fino al 17 agosto, con tappa anche all’Arena della Regina di Cattolica il 6 luglio.

"Il tour estivo sarà leggermente diverso rispetto a quanto visto finora – spiega la stessa artista Annalisa e prosegue – le locations all’aperto saranno diverse e anche in parte l’approccio allo spettacolo, che comunque rimane fedele alla sua costruzione originale. Quindi si ballerà, si canterà, e spero sarà liberatorio per il pubblico come lo è per me". Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo.

Del resto stiamo parlando di un’artista che ha già in carniere 43 Platini e 12 Oro: Annalisa è quindi la donna più certificata di questo 2024 e ottenendo il Quinto Platino con ’Mon Amour’ e ’Bellissima’ è la prima artista solista a raggiungere questo risultato. Il nuovo singolo di Annalisa è una collaborazione con Tananai nel brano ’Storie Brevi’, che uscito il 7 giugno, sta scalando tutte le classifiche musicali. Sarà insomma uno show tutto da vedere e da ballare, oltre che da ascoltare.

Ieri sera invece il cuore della città pulsava a ritmo di rapper nella terza serata del Ferrara Summer Festival con Anna, Tony Effe e Drillionaire. Una piazza ricca di giovani pieni di energia e con la voglia di divertirsi, tanto da contrastare la pioggia e proseguire a cantare e ballare contribuendo così alla riuscita del concerto.