Cene d’estate. È subito panzanella

di Benedetta

Cucci

Lo sapete vero cosa vi aspetta nelle sere d’estate in giro per baretti e chioschetti e ristorantini? Proprio quando siete lì che pensate: ok non torno a casa, qualcosa dovrò pur mangiare, una cosa semplice però. È ufficialmente iniziata la stagione della panzanella, il piatto che cattura tutti e che, se ci pensiamo, è una fonte d’oro per qualsiasi ristoratore. Pane raffermo e verdure, punto. L’oasi del mangiar veloce che sa di leggerezza dello stomaco ma che nel portafoglio e pur sempre sostanzioso, perché una panzanellina toccata e fuga può anche costare 9 euro, non pochissimo eh. Fateci caso girando nelle vostre città all’aperto. Pane ammollato in acqua e aceto di vino bianco, pomodori e cipolle rosse, cetrioli o sedano a seconda delle zone e di ciò che si ha a disposizione. In ogni caso, gran bella idea. E furbissima. Sarà panzanella party quest’anno al compleanno, sapevatelo.