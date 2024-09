Dohad Gypsies . Dal Rajastan il gruppo scelto da Mick Jagger

Dall’India a piazza Dalla, a Bologna. Stasera a DiMondi arrivano le sonorità dei Dohad Gypsies of Rajastan. Il gruppo è composto da sei musicisti, una ballerina sapera e un fachiro. Gli strumenti sono tabla e dholak (tamburo orizzontale a due pelli), harmonium, voce, castagnette, e una ballerina che appartiene alla più antica tradizione gitana. I sapera sono conosciuti come speciali incantatori di serpenti, in uno

spettacolo sospeso tra sogno e realtà. La carriera artistica dei Dhoad li ha portati a partecipare a prestigiosi festival musicali in tutto il mondo e si sono esibiti in eventi importanti come l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Atene e pure in un party privato di Mick Jagger.