Gli obiettivi alla serata: ecco come partecipare

Memorare ’24 è possibile grazie al concorso di tanti soggetti patrocinanti, pubblici e privati. Partecipare a ’Memorare ‘24’ è un’occasione per contribuire alla pace in prima persona, esprimendo il proprio sostegno con un contributo libero alla Caritas bolognese, da destinarsi a progetti di accoglienza per i profughi ucraini a Bologna e per il soccorso delle

popolazioni palestinesi attraverso la Custodia di Terra Santa.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul canale Eventbrite e sul sito del Teatro

Comunale di Bologna a partire da oggi, 3 settembre. https://www.tcbo.it/