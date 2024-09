Grandi concerti e cortei. Romagna ancora in festa

L’estate è agli sgoccioli, ma l’ultimo fine settimana ha visto tanti appuntamenti – davvero per tutte le età – disseminati per la Romagna, fra mare e entroterra. A Bertinoro, ad esempio, si è tenuto il concerto conclusivo del Festival Entroterre del cantautore Daniele Silvestri. Il live – da tempo tutto esaurito – rientrava nell’ambito della 98esima Festa dell’Ospitalità e ha richiamato nei giardini della Rocca oltre mille persone. Domenica di festa anche a Terra del Sole, sempre nel territorio di Forlì, dove si è disputato il tradizionale Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana: il borgo Fiorentino si è imposto su quello Romano, in uno spettacolo offerto anche dai figuranti in costume. Festa per tutta la famiglia anche a Rimini, dove sabato sera è andata in scena la celebrazione dei vent’anni delle Winx. Per l’occasione, sono arrivati di migliaia di fan fedelissimi, da oltre 30 paesi del mondo.