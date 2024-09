Il Beach tennis è servito. Grande show a Cesenatico

Continua il grande divertimento all’insegna dell’attività sportiva in Riviera con i Campionati mondiali di Beach tennis. In programma dal 2 settembre fino a domani a Cesenatico (Forlì-Cesena), l’appuntamento conferma lo stretto legame di questa disciplina con l’Emilia-Romagna e l’Italia. Tutto pronto per accogliere campioni provenienti da 26 Paesi del mondo: circa 1.200 gli iscritti a livello complessivo (un record), che continuano a darsi battaglia nella spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa. Promossi dalla Federazione internazionale di tennis, i campionati sono la più importante competizione internazionale di Beach tennis e sono organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel.

E così sulle spiagge di Cesenatico lo sport e il divertimento la fanno da padroni, tra volée e topspin, tra schiacciate e colpi ad effetto. I campionati continueranno per tutto il weekend, oggi e domani, davanti agli occhi di tanti appassionati che, tra una bibita rinfrescante e un bagno al mare, decidono di godersi anche lo spettacolo degli atleti impegnati nella gara.

