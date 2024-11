Il progetto ’Bat’ va al Premio Ubu

Per la 46esima edizione i Premi Ubu puntano ancora l’attenzione su Pesaro capitale italiana della cultura 2024, grazie al progetto ’Bat Bottega Amletica Testoriana’ di Antonio Latella, promosso dall’Associazione Marchigiana Attività Teatrali per Pesaro, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e stabilemobile, in collaborazione con Associazione Giovanni Testori.

I membri del comitato scientifico hanno infatti annunciato la nomination nella categoria ’Progetti speciali’, grazie alle preferenze di più di sessanta critici e studiosi teatrali italiani. Si tratta del più importante riconoscimento di teatro in Italia, particolarmente importante per l’ente marchigiano presieduto di Piero Celani e diretto da Gilberto Santini che per la seconda volta - dopo il Premio Ubu 2021 per il progetto ’Now/Everywhere. Teatro, musica e danza possibili (adesso)’ sviluppato durante il primo lockdown, a teatri chiusi.

’Bat Bottega Amletica Testoriana’ è un progetto curato da Antonio Latella per mettere in relazione gli attori con la poetica di Giovanni Testori nella ricorrenza del centenario della sua nascita. Il percorso di formazione ha visto coinvolti otto giovani del teatro italiano (Noemi Apuzzo, Alessandro Bandini, Andrea Dante Benazzo, Matilde Bernardi, Flavio Capuzzo Dolcetta, Chiara Ferrara, Sebastian Luque Herrera, Beatrice Verzotti) selezonati tra oltre 600 candidati. Una vera ’bottega’ teatrale, luogo aperto di studio e lavoro, per darsi – attori, regista, maestranze e pubblico – la possibilità di una vera ricerca intorno al mistero di Amleto nelle tre tappe formulate da Giovanni Testori, una trilogia che lo accompagnò per tutta la vita: la sceneggiatura scritta per il cinema, L’Ambleto e Post-Hamlet.

L’appuntamento finale è il 16 dicembre all’Arena del Sole di Bologna con l’attesa cerimonia di premiazione che sarà condotta dall’attrice Monica Demuru e trasmessa in diretta su Rai Radio3.