In pista per la Liscio street parade. Rimini diventa una (Santa) Balera

A Rimini dilaga la febbre del liscio con la prima edizione della Liscio street parade. Stasera piazzale Kennedy si trasforma in una grande balera a cielo aperto in cui tutti balleranno a ritmo di valzer e mazurka. Ospiti speciali della notte del ballo i Santa Balera, l’orchestra della GenZ che si è esibita sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione di San Remo. Dalle 18 a mezzanotte, musica non stop con tantissimi artisti che si susseguiranno sul palco dando una sfumatura ogni volta diversa del tipico genere musicale romagnolo. I festeggiamenti non finiscono qui, questa sera in pista settanta coppie di ballerini per celebrare i settanta anni di Romagna mia, la famosa hit di Secondo Casadei (foto) pubblicata nel 1954. Nel tempo la canzone è diventato un vero e proprio inno di appartenenza alla terra romagnola per tutti i suoi abitanti sparsi per il mondo.

Piazzale Kennedy diventa così una pista da ballo di eccezione, pronta ad accogliere professionisti e chiunque voglia immergersi nel mondo del liscio. Dal palco sono tanti i deejay e artisti pronti a fare ballare il pubblico. La tradizione si fonde con l’innovazione con la musica di Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento. Il valzer poi guarderà al futuro con i deejay del liscio elettronico, Max Monti, Anymablue e tanti altri artisti pronti a remixare brani della tradizione.

Tantissime le scuole di ballo coinvolte, dalle Sirene di Rimini al Gruppo folk italiano alla Casadei, o ancora le Magiche fruste e tante altre. "La Liscio street parade lega insieme innovazione e tradizione, celebrando i settanta anni di storia di Romagna mia – spiega Giordano Sangiorgi, patron di Mei e organizzatore dell’evento –. Settanta coppie di ballerini danzeranno al ritmo dei Santa Balera, l’orchestra che ha solcato il palco di San Remo, riportando la cultura del liscio alle giovani generazioni".

Si parte alle 18 con tanti deejay, rapper e artisti giovanissimi, capaci di riproporre in nuove edizioni le opere dei maestri del liscio come Casadei. Ribattezzato come lo Strauss della Romagna, il padre di ’Romagna mia’ viene celebrato a due passi dal mare con centoquaranta ballerini pronti a dare spettacolo sulle note del suo grande successo. La Liscio street parade è il grande anticipo del lungo fine settimana della Notte rosa in riviera romagnola che andrà in scena dal 5 al 7 luglio prossimi con tanti ospiti pronti a far divertire migliaia di persone.