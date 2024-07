La pediatra che fa sentire meno soli

Gamberini

Non ci saranno più le mezze stagioni, in compenso i malanni stagionali ci sono tutto l’anno. Almeno così sembra, davanti all’ennesimo cartello che spunta minaccioso fuori da scuola (o nelle chat, o nei racconti degli amici): quando stai per goderti scampoli d’estate, ecco messaggi di bocca- mani- piedi (qualunque cosa essa sia), quinta e sesta malattia. Giusto per fare qualche esempio. Chi in queste ore sta contando i giorni di incubazione che li separa dalle valigie – o in generale vuole sentirsi meno sola/o nel fronteggiare febbri e dubbi e magari si chiede perché non ha sposato un/a pediatra – dovrebbe leggersi un libro davvero prezioso. Dottoressa, la varicella esce di sera o di mattina? (Aliberti), scritto dalla pediatra bolognese Paola Di Turi, in doppia veste – davvero preziosa – di mamma e dottoressa. Tanti aneddoti di ambulatorio, alcuni tragicomici e tanti miti da sfatare. E tanti sorrisi strappati, per ridere non di noi, ma con noi, delle paure che ci accompagnano tutti. E meno male.