Le foto delle vacanze. Fra bolidi e tagliatelle

Continua il viaggio fotografico della nostra estate, con il racconto dai paesi e dalle località di vacanza. Come, ad esempio, Torre Pedrera (Rimini) dove si è tenuto l’East Coast Festival, raduno di auto e moto americane che si è svolto a Torre Pedrera: anche quest’anno erano presenti auto provenienti da tutta Italia (Roma, Perugia, Martinsicuro, Milano) – rigorosamente made in Usa – ma anche un equipaggio svizzero, con importanti club di auto americane dai Crewiser Garage, Romagna Boy.

In serata c’è stato spazio anche per una suggestiva passeggiata dei questi bolidi sui suggestivi lungomari riminesi passando per piazzale Fellini con lo sfondo del Grand Hotel.

Spostandosi nell’entroterra romagnolo, a San Mauro Pascoli (Cesena), ecco invece la serata in piazza ’Disco tagliatella’, con tavolate gremite per uno dei piatti più amati.