L’epopea delle Sorelle. Fontana

Pierucci

In estate una delle cose che preferisco è andare al cinema. O guardare film. Il momento perfetto è dopo la spiaggia, in quell’intervallo sospeso che ci accoglie quando si esce nuovamente per concludere la serata. Che sia all’aperto, in una sala o a casa è un intermezzo magico. Domenica sera ho rivisto un doc sulla monumentale sartoria romana delle Sorelle Fontana. Parmigiane di origine hanno conquistato mondo e cinema. E la mente vola. Il loro abito ‘Pretino’ del 1956 indossato da Ava Garden è storia. Questa ispirazione torna ne ’La Dolce Vita’ di Fellini con un modello simile indossato da Anita Ekberg e ripensato da Piero Gherardi. Torna nella moda dove fino agli anni novanta è interpretato da Krizia a Ferrè fino a Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e ovviamente Moschino.

’I miei giorni alla Libreria Morisaki’ di Satoshi Yagisawa è la lettura perfetta in questi giorni. Di cosa profuma luglio? Di melone. Il sole matura questo frutto strepitoso, la cui polpa fresca diventa un ingrediente raffinato nelle creazioni di molte profumierie, anche accordato con frutta secca. A contrasto.