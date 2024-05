Il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti, data e location: cosa sappiamo

Piacenza, 20 maggio 2024 – Oramai è un conto alla rovescia. Basta attendere poco più di un mese, precisamente il 24 giugno, quando Filippo Inzaghi e Angela Robusti convoleranno a nozze a Salerno.

Così si è potuto vedere a marzo scorrendo la lista delle pubblicazioni di matrimonio del Comune di Milano. La location, però, ancora non è stata svelata, nonostante sia stata decisa dai due all’inizio dell’anno.

Quello che è certo è che tra l’allenatore ed ex attaccante di Milan e Juve e la sua 34enne fidanzata, architetto e wedding planner padovana, saranno fiori d’arancio.

I due stanno insieme dal 2017 e hanno due bambini: Edoardo ed Emilia, di due e un anno. Ora sono pronti a dire il fatidico “sì”, rendendo ufficiale la loro unione.

La cerimonia sarà classica e per pochi intimi, come aveva detto Robusti al Corriere del Veneto.

"Sto pensando a qualcosa di bello ma semplice, diciamo un po’ ‘old style’ — era stato il suo commento — nulla di stratosferico come molti pensano, avremo circa 200 ospiti: familiari, tanti amici di Pippo”.

Annunciando che le fede nuziali “le ho disegnate io — aveva aggiunto — così come il collier che indosserò quel giorno. Anche quello bello e semplice, non avrà nessun diamante”.

Come si sono conosciuti Pippo Inzaghi e Angela Robusti

La prima volta che Inzaghi e Robusti si sono conosciuti è stata piuttosto buffa. I due si sono ritrovati a Venezia, dove Pippo allora era allenatore, a una festa di Halloween. “Lo trovai al bar, entrambi ordinammo dell’acqua — aveva detto a Di Più, una versione confermata anche nell’autobiografia personale di Superpippo — ‘Dovreste provare a conoscervi’, ci disse il barista. ‘Siete gli unici ad avermi chiesto qualcosa di analcolico’. Ci guardammo. Scattò una risata”.

Ma l’inizio però tra i due non è stato semplice: “Ci scontrammo subito perché mi accorsi che non era abituato a corteggiare — aveva aggiunto lei — A me invece piace farmi corteggiare e soprattutto non accetto ordini”.

Di lì a poco, però, arrivò la prima cena: “Fu una serata da ridere, spensierata in cui forse ci innamorammo — aveva detto ancora — Capii che tra di noi stava accadendo qualcosa quando, all’improvviso, durante la cena Filippo fece una videochiamata a sua mamma, che si chiama Marina, e me la passò”.

Buffo e tragicomico fu anche il primo incontro tra Inzaghi e i genitori di Angela: “Un giorno svenni in ufficio, la persona per cui lavoravo prese il mio cellulare e chiamò Filippo, che avevo memorizzato in rubrica con la parola ‘amore’ — aveva concluso —. Stava allenando, mollò tutto e corse da me. Mi portò in ospedale e dopo qualche minuto arrivò mio padre. ‘Papà, lui è il mio fidanzato’, dissi. Si strinsero la mano di fianco a me che ero su una barella, in attesa di essere visitata”.

A luglio le nozze di Pecco Bagnaia e la sua Domizia

Quello del piacentino Inzaghi e Angela Robusti, però, non sarà l’unico matrimonio eccellente che verrà celebrato in estate.

Convoleranno infatti a nozze anche il campione della MotoGp Francesco Bagnaia e la sua storica fidanzata Domizia Castagnini. Precisamente il 20 luglio, con cerimonia al Duomo di Pesaro, prima di festeggiare il matrimonio nella cornice della Villa Imperiale che ha già ospitato i matrimoni di diverse altre celebrità.

I due, poi, vivranno nella villa all’angolo tra viale della Repubblica e via Cesare Battisti della figlia dell’imprenditore Giancarlo Morbidelli (scomparso nel 2020), che hanno comprato poco fa.