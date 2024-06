Angela Robusti e l’addio al nubilato a Ibiza, presto sposa di Filippo Inzaghi

Piacenza, 7 giugno 2024 - Manca sempre meno al matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti, e le amiche della showgirl le fanno un regalo speciale prima del gran giorno: un indimenticabile weekend a Ibiza.

La 34enne, architetto e designer, ha così trascorso gli ultimi giorni in motoscafo, bevendo cocktail al tramonto e facendo le ore piccole in discoteca. “Grazie amiche per avermi regalato due giorni di spensieratezza, risate, lealtà e tanti ricordi - commenta la festeggiata del team bride con un post social - Vi voglio tanto bene e sono felice di avervi nella mia vita”.

Per Angela Robusti addio al nubilato a Ibiza, il matrimonio con l'ex bomber di Juve e Milan amatissimo in Romagna Filippo Inzaghi è alle porte

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che aveva parlato in delle interviste del suo imminente matrimonio con Filippo Inzaghi il prossimo 24 giugno, non ha rivelato molti dettagli se non che “avrà il sapore del mare”. Un elemento che non si sono fatte sfuggire le amiche, che hanno scelto l’isola più famosa delle Baleari per festeggiare l’addio al nubilato.

E come ogni addio al nubilato che si rispetti, la showgirl era ignara di quanto architettato dall’allegra comitiva, che l’ha condotta in aeroporto con gli occhi bendati. “Pronta per il mio addio al nubilato - ha fatto sapere lei il giorno della partenza con una storia su Instagram - Vi dico solo che non ho la più pallida idea di dove mi porteranno”.

La commozione è stata doppia quando tutte insieme sono atterrate nella magica Isla Blanca, la sua “Isola del cuore”.

“Che emozione essere qui tutte insieme nel mio posto del cuore”, ha commentato poi, postando le foto di sorrisi e abbracci all’aeroporto di Ibiza.

Un viaggio di relax e divertimento, l’addio al nubilato di Angela Robusti, dove si è celebrata la vita e la compagnia. Per ricordare che in fondo un matrimonio sancisce sì l’amore eterno, ma rinsalda anche le amicizie della vita.