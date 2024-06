Michelle all’Aquafan: "Qui mi sento a casa"

Un sorriso contagioso e l’amore per la Romagna la rendono una super ospite in Riviera. Michelle Hunziker è tornata all’Aquafan di Riccione con le figlie e amici. "Qua mi sento sempre come a casa – ha raccontato la showgirl–. Il bello di questa terra è l’accoglienza e la simpatia delle persone che la abitano e ci lavorano. Qui c’è tanto da divertirsi". Michelle ha provato anche lo Strizzacool e l’adrenalinico M280, il più grande scivolo del parco: "È bellissimo, super pauroso, sono impazzita". E intanto continuano anche i concertoni: grande successo per Annalisa a Ferrara e per Calcutta a Servigliano (Fermo).