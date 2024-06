Rds Summer Festival: notti esplose. Dai Boomdabash a Emma e Baby K

Con Rds Summer Festival esplode l’estate, si parte oggi in piazza Garibaldi a Senigallia con la prima tappa del tour, una serata capitanata dal trio di Tutti pazzi per Rds Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti & Baz e vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

Ad animare la prima serata, infatti, ci saranno Boomdabash, Cara, Eiffel 65 e Il Tre. Domani un’altra giornata altrettanto entusiasmante, con un’altra line up di grandi artisti: Baby K, Emma, Fred De Palma e Rhove, che sapranno emozionare il pubblico con i loro grandi successi.

Già nel tardo pomeriggio la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile. Un evento gratuito su prenotazione obbligatoria.

Martedì pomeriggio il sold out è arrivato pochissimo tempo dopo la messa a disposizione dei ticket per partecipare ai due concerti a partire dalle 19 fino alle 21 presso agli ingressi di via Portici Ercolani angolo via Garibaldi e di via Testaferrata angolo via Maierini. In entrambe le serate, nel caso di posti ancora disponibili, sarà possibile accreditarsi direttamente all’ingresso a partire dalle 21 fino a esaurimento posti.

Anche Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di Rdsnext, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ – saranno presenti alla tappa di Senigallia in qualità di conduttrici degli opening delle serate.

A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, selezionati nelle scorse settimane da una giuria d’eccezione, che potranno esibirsi sul palco del Festival grazie al progetto ’Rds Summer Festival con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2’.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, una festa della musica che porta nelle piazze italiane di tutta la penisola un’atmosfera di gioia e condivisione e che apre la stagione dei concerti sulla spiaggia di velluto: il 1 luglio in piazza Garibaldi si esibiranno i Simple Minds e sullo stesso palco il 3 luglio saliranno i Pooh, poi prenderà il via la tre giorni di concerti Jazz. Il 19 luglio invece si cambia location, dal centro storico ci si sposta sul lungomare Mameli, nel Villaggio di XMasters per il concerto degli Articolo 31, mentre sabato 27 luglio prenderà il via il Summer Jamboree.