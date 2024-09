Ruggeri, concerto ’Controvento’. Il festival dell’Aria a tutto rock

Oltre 15mila presenze sono state registrate nella prima giornata di ControVento Festival dell’Aria. I luoghi suggestivi di Colle San Marco, la Cava Giuliani, l’area dietro al Sacrario ai Caduti della Resistenza e San Giacomo hanno fatto da scenario alla manifestazione giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’associazione culturale AssoItalia. Afflusso da record ai tanti eventi, gratuiti e aperti al pubblico, in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Sin dalla mattinata il pianoro di San Marco e San Giacomo, sono stati presi d’assalto da tantissimi visitatori. ControVento proseguirà la sua magia questa sera, alle ore 21.30, alla Pinacoteca Civica di Ascoli, con il talk show dal titolo: La ricostruzione immateriale. La Sibilla e il patrimonio simbolico attrattivo, istruzioni per l’uso. E domani sera ci sarà l’attesissimo concerto di Enrico Ruggeri che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Si inizierà alla Cava Giuliani alle 21.30 quando sarà presentato il progetto Cammini dell’Appennino Centrale, promosso dal Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, il senatore Guido Castelli, poi a seguire, si terrà il concerto di Ruggeri dal titolo Parole e musica. Uno spettacolo dell’artista milanese, che ripercorre i suoi grandi successi, ma anche molti brani che Ruggeri ha scritto per alcune celebri interpreti femminili, una fra tutte Fiorella Mannoia, di cui canterà Quello che le donne non dicono, brano iconico e reso celebre dalla suprema interpretazione della Mannoia. Non mancherà dunque il collegamento con il mondo femminile in perfetta sintonia con il tema della Sibilla che è al centro del Controvento Festival dell’Aria. I successi di sempre (Peter Pan, Ti avrò, Il mare d’inverno, Polvere) saranno l’ossatura di uno spettacolo rock in cui Ruggeri (32 album pubblicati, quattro milioni di dischi venduti, oltre 2 mila concerti, 11 partecipazioni a Sanremo, due volte vincitore del Festival) dimostrerà ancora la grinta di sempre e un’invidiabile presenza scenica.

Ruggeri presenterà anche Dimentico, brano dedicato al dramma del morbo di Alzheimer, che squarcia la serenità di tante famiglie, e L’America, canzone dedicata alla vicenda di Chico Forti, l’ex campione italiano di surf condannato all’ergastolo negli Stati Uniti dopo essere stato accusato di un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. E poi Primavera a Sarajevo ("La balalaika, la balalaika, dentro alle case mutilate dalla faida"), e infine la chiusura con l’inossidabile Contessa cantata inizialmente dal gruppo Decibel di cui Enrico Ruggeri era la voce. Il cantante scrisse il testo del brano e con questo debuttò a Sanremo nel 1980.

Valerio Rosa