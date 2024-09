Secondo, Raoul e Tazio. La Romagna in mostra

In occasione dei 70 anni di Romagna Mia nella Torre Saracena di Bellaria - Igea Marina è stata allestita una mostra con i ritratti del maestro Secondo Casadei e di altre celebrità romagnole di ieri e di oggi. A firmarli è Elena Raimondi (foto a lato), artista contemporanea e ritrattista di San Mauro Pascoli, diplomata Maestra d’Arte al Fellini di Riccione, con specializzazione nella decorazione nel settore moda. In vetrina oltre a quelli dedicati allo Strauss di Romagna, spiccano i ritratti di Raoul Casadei, nonché quelli di del regista e attore Fabio De Luigi, dell’indimenticabile Raffaella Carrà e di altri illustri personaggi.

Di particolare interesse quattro tavole originali inedite dedicate a Secondo Casadei. Sono nate nel settembre del 2022 con la collaborazione di Sonora Casadei di Elena Resta, web marketing di strategie narrative, e rappresentano il percorso di quattro amici del "re del liscio".

Come spiega Raimondi: "Si tratta di Arte Tamburini, la prima voce femminile che a soli 17 anni nel 1952 si è esibì con l’orchestra Casadei; Carlo Brighi detto Zaclèn, violinista e capostipite del genere musicale popolare che nei primi del 1900 prese il nome di liscio romagnolo; Tazio Nuvolari, pilota motociclistico e automobilistico mantovano al quale nel 1930 venne dedicata un’allegra canzone scritta da Primo Lucchi e da Secondo Casadei che nel suo diario racconta quando a lui e all’amico, in attesa di veder sfrecciare il pilota alla Mille Miglia, venne in mente un motivo. Non avendo altro, scrissero il testo sulla carta gialla che avvolgeva i loro panini". Segue Raoul Casadei, musicista e compositore , che iniziò a partecipare agli spettacoli dell’orchestra dello zio Secondo nel 1959, finché nel 1967 affiancò il proprio nome a quello dello zio con la formazione Orchestra Secondo e Raoul Casadei. La mostra, inaugurata martedì scorso resterà aperta fino al 15 settembre dalle 20 alle 23.

Nives Concolino