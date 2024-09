Teatro Comunale ‘Abbado’. A Ferrara stagione ricca: dal Pirandello di Placido ai ‘Personaggi’ di Albanese

Sono ben 30 gli spettacoli in cartellone che per la nuova stagione di Prosa del Teatro Comunale Claudio Abbado, tra ottobre e maggio, porteranno a Ferrara i volti più noti e più amati dal pubblico: Ambra Angiolini, Sonia Bergamasco, Andrea Pennacchi, Rocco Papaleo, Stefania Rocca, ma anche Tullio Solenghi, Maria Paiato, Giacomo Poretti, Federico Buffa, Moni Ovadia, Michele Placido, Antonio Albanese e molti altri.

La stagione si apre con La locandiera, classico goldoniano interpretato da Sonia Bergamasco, in scena dal 25 al 27 ottobre. Il 29 ottobre Andrea Pennacchi torna al Comunale con Una piccola Odissea. Il 3 novembre Ferrara ospita Vita bassa, la guida di Giorgia Fumo alla scoperta della vita dei millenials. L’8 novembre Max Giusti si mette nei panni del Marchese del Grillo e porta al Teatro Abbado Bollicine. Pronto a dire le sue verità più scomode, racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe nemmeno al suo migliore amico. Il 12 e 13 novembre il Comunale accoglie il musical Grease. Dal 15 al 17 novembre Ciarlatani, con Silvio Orlando, racconta la storia di due personaggi legati al cinema e al teatro. Il 10 dicembre Drusilla Foer porta a Ferrara Venere nemica, mentre il 19 dicembre Elio è protagonista di Quando un musicista ride, regia e drammaturgia di Giorgio Gallione. Dal 20 al 22 dicembre Gianni Fantoni, porta in scena Fantozzi. Una tragedia.

Si scavalca l’anno e il 15 gennaio Claudio Casadio propone L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi. Dal 17 al 19 gennaio Stefania Rocca, che cura anche regia e adattamento, porta in scena un dramma classico, ma attuale: La madre di Eva, dal romanzo di Silvia Ferreri. Il 20 gennaio è tempo di Elena, la matta, con Paola Minaccioni. Dal 24 al 26 gennaio arriva L’ispettore generale di Nikolaj Gogol, adattamento e regia di Leo Muscato. Dal 31 gennaio al 2 febbraio debutta in Prima nazionale Trilogia di un visionario di Michele Placido: un viaggio emozionante nel mondo visionario di Luigi Pirandello, che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano.

Il 4 e 5 febbraio va in scena Condominio mon amour, di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori e di Marco Zoppello. Dal 7 al 9 febbraio Valter Malosti e Anna Della Rosa sono Antonio e Cleopatra. Il 10 febbraio arriva Chi è di scena. Dialogo tra un cantautore e uno specchio, con Ron e Marco Caronna. Il 13 febbraio Paolo Crepet propone Mordere il cielo. Dal 14 al 16 febbraio è in scena Boston Marriage di David Mamet con Maria Paiato, Mariangela Granelli, Ludovica D’Auria e la regia di Giorgio Sangati. Dal 7 al 9 marzo arriva Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, con Franco Branciaroli. L’11 e 12 marzo Antonio Albanese è in scena con Personaggi: la realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego.

Dal 14 al 16 marzo Galatea Ranzi è Anna Karenina di Lev Tolstoj. Il 18 marzo il Comunale ospita La storia cantata di Maradona e Mercedes Sosa, di e con Cosimo Damiano Damato e con Simona Molinari. Dal 4 al 6 aprile Valerio Binasco, che cura anche la regia, porta a Ferrara Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Il 9 aprile Federico Buffa ritorna al Comunale con RivaDeAndré. Dall’11 al 13 aprile Ambra Angiolini è Oliva Denaro, dal romanzo di Viola Ardone, regia e drammaturgia di Giorgio Gallione. Dal 25 al 27 aprile Tullio Solenghi – che cura anche la regia – porta in scena Pignasecca e Pignaverde di Emerico Valtinetti. Dal 2 al 4 maggio è in scena Moby Dick di Herman Melville. Il 20 e 21 maggio arriva al Teatro Comunale La più strana delle meraviglie, scritto e diretto da Roberto Mercadini. Dal 23 al 25 maggio Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Süthoff e Michael Vogel chiudono la stagione con Hokuspokus.

Gli spettacoli extra della stagione sono: Una piccola Odissea di e con Andrea Pennacchi, Vita bassa con Giorgia Fumo, Bollicine con Max Giusti, Grease con Compagnia della Rancia, Venere Nemica con Drusilla Foer, Quando un musicista ride con Elio, L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi con Claudio Casadio, Elena, la matta con Paola Minaccioni, Condominio Mon Amour con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, Chi è di scena con Ron e Marco Caronna, Mordere il cielo con Paolo Crepet, Personaggi con Antonio Albanese, La storia di Maradona e

Mercedes Sosa con Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari, RivaDeAndrè con Federico Buffa, La più strana delle meraviglie con Roberto Mercadini.

La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17). Nei giorni di programmazione è aperta fino all’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili anche sul sito del Teatro che su Vivaticket.