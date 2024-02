Ecco la 'tortellino bag' di Federico Cina: è il nuovo trend di stagione

Sarsina (Cesena), 28 febbraio 2024 – “È un omaggio alla mia terra, ma soprattutto a mia nonna. Uno dei ricordi più affettuosi della mia infanzia riguarda proprio i pomeriggi trascorsi assieme in cucina: la guardavo tirare la sfoglia, la aiutavo a chiudere i cappelletti”. Con queste parole Federico Cina, designer trentenne originario di Sarsina, piccolo comune della collina cesenate, racconta la genesi della ‘Tortellino bag’.

Realizzata esattamente come un tortellino, il geniale accessorio 'genderless' (sia maschile che femminile) sta facendo impazzire le fashion victim di tutto il mondo. Già virale su Tik Tok, la borsa a forma di tortellino sarà, secondo gli addetti ai lavori, uno dei trend imperdibili della prossima primavera-estate. Ma perché chiamarla ‘tortellino’ e non ‘cappelletto’, viste le origini spiccatamente romagnole? "Solo per ragioni di ‘spelling’, di facilità di pronunzia da parte degli stranieri”.

Non è pelle, ma scarto alimentare certificato

Il processo creativo ricorda proprio quello richiesto dall’arcinota pasta ripiena, indiscussa eccellenza emiliano-romagnola. “Si parte da un quadrato di pelle unico che viene ripiegato, proprio come si ripiega la sfoglia. Quindi viene imbottito, come se racchiudesse un ripieno — spiega Cina —. La pelle è tutta di scarto alimentare certificato, recuperato dagli avanzi della produzione di alta moda. Ciò rende assai difficile mantenere omogenei texture e colori del pellame, ma è coerente con quella promessa di sostenibilità ambientale che fa parte, da sempre, dei valori del brand”. Cina ha fondato il marchio che porta il suo nome nel 2018, a soli 24 anni. Dal 2022 presenta le sue collezioni alla Milano Fashion week, proprio come i mostri sacri della moda tricolore.

L'evento di presentazione alla Settimana della Moda

L’ultima settimana della Moda, conclusasi il 24 febbraio, è stata anche l’occasione per presentare al pubblico i nuovi colori della Tortellino bag, realizzata in due versioni, regular e mini. L’evento di presentazione - una vera e propria installazione artistica, in cui si è riflettuto anche sul valore della condivisione del cibo e dello spazio della tavola - si è concluso con un piccolo assaggio di tortellini in brodo, piatto simbolo della tradizione culinaria italiana.