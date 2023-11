Bonus trasporti dicembre 2023: quando scatta il click day

Bologna, 30 novembre 2023 – Nuova puntata del Bonus Trasporti. L’ultimo click day del 2023 (salvo disposizioni eccezionali) scatta venerdì 1 dicembre.

Anche chi abita nelle zone dell’Emilia Romagna, Marche e Veneto potrà usufruire del voucher fino a 60 euro che lo Stato elargirà a chi dalle 8 di domani accederà al sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le richieste sulla piattaforma verranno accolte fino ad esaurimento fondi.

Bonus trasporti: voucher da 60 euro per bus, treni e tram anche a dicembre 2023 (foto Dire)

Come è possibile spendere il bonus

I 60 euro del Bonus trasporti – contributo pubblico introdotto dal governo col Decreto Aiuti del 2022 come risposta al salasso del caro carburanti – possono essere utilizzati per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali che riguardano il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e ferroviario nazionale: bus, tram e treni. All’interno del sostegno economico non rientrano i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Bonus trasporti: a chi è destinato

Il Bonus Trasporti, per cui il governo ha messo a disposizione complessivamente (a partire da aprile) risorse per oltre 100 milioni di euro, può essere richiesto da chi ha un reddito fino a 20mila euro. La domanda può essere inoltrata per sè o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza.

Come fare richiesta per il bonus

Per richiedere l’agevolazione statale è necessario collegarsi dalle 8 di venerdì 1 dicembre 2023 al portale del ministero del lavoro che ha una piattaforma dedicata all’iniziativa. Si può accedere tramite Spid o con le credenziali della Cie (la carta d’identità elettronica). Una volta completata la procedura il portale emetterà il credito attraverso un codice univoco che sarà possibile spendere presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico.

Ogni accesso al portale accoglie una sola richiesta e, nel caso fosse necessario richiedere più voucher, si può rientrare nella sezione dedicata con le credenziali degli altri beneficiari. Anche chi ha ottenuto il bonus nel mesi precedenti può rifare la domanda.

La misura del Bonus Trasporti era stata rifinanziata a novembre con 35 milioni di euro, ma le risorse non sono andate esaurite, così ciò che è rimasto è stato rimesso a disposizione.