Spesa a prezzi convenienti, anche da Despar c’è il carrello tricolore

Bologna, 2 ottobre 2023 – Anche Despar aderisce al 'Trimestre anti-inflazione', l'iniziativa promossa dal Governo per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini che fino a fine anno coinvolge i supermercati aderenti con un paniere di prodotti a prezzi calmierati, facilmente riconoscibili con il logo di un carrello della spesa tricolore.

Più di 300 prodotti a marchio Despar con prezzo bloccato fino al 31 dicembre si trovano nei punti vendita Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia.

Vanno a sommarsi ad altri prezzi ribassati proposti mensilmente sugli scaffali.

Come detto, i prodotti a prezzo bloccato vengono identificati da un bollino con raffigurato il carrello tricolore.

In più sarà a prezzo bloccato per tutto il trimestre anche una selezione di prodotti della linea "S-Budget", il marchio che contraddistingue un paniere di alimentari e non, come pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l'igiene della casa; una linea di primo prezzo che offre, viene spiegato, un risparmio medio del 30% sul carrello e consente di effettuare una spesa completa a meno di 15 euro.