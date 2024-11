Elezioni in Emilia Romagna: la guida al voto

Domenica 17 e lunedì 18 novembre si vota per eleggere il Consiglio regionale e il presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Si va alle urne con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura regionale, prevista per il 2025, in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Stefano Bonaccini, eletto nel frattempo europarlamentare.

Alle ultime elezioni regionali, che si sono svolte a gennaio 2020, la coalizione di centrosinistra, con il candidato presidente Bonaccini (Pd), aveva vinto con il 51,42% dei voti validi, davanti alla coalizione di centrodestra che esprimeva come candidata Lucia Borgonzoni (Lega) che aveva ottenuto il 43,63% dei voti. La Regione Emilia-Romagna ha aperto una sezione elettorale sul suo sito.

