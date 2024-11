Liste Forlì Cesena, tutti i nomi dei candidati alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna

Sono 10 le liste che il 17 e il 18 novembre si sfideranno alle regionali a sostegno dei quattro candidati presidente. Michele de Pascale per il centrosinistra (Pd, Avs, Movimento 5 stelle, Emilia-Romagna Futura) e civici (con una sua lista), la civica Elena Ugolini con il sostegno del centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega) e della sua lista, Federico Serra per Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Infine c'è il partito Lealtà, coerenza e verità presenti con il simbolo e con il candidato presidente Luca Teodori ma non con la lista correlata di nomi di candidati all’Assemblea legislativa.

Il collegio di Forlì-Cesena dovrebbe esprimere 4 consiglieri regionali, anche se nella legislatura che sta andando a completarsi erano solo 3. Di questi due si ricandidano alla ricerca di un posto nell'assemblea legislativa: Massimo Bulbi del Partito Democratico e Massimiliano Pompignoli che cinque anni fa venne eletto nelle fila della Lega, ma quest’anno si presenta con Fratelli d’Italia. Si vota domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15. Il candidato che riceverà il maggior numero di consensi sarà eletto presidente della Regione Emilia Romagna e succederà a Stefano Bonaccini.