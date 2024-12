It Alert, la prima giornata di test: chi ha ricevuto il messaggio

Bologna, 3 dicembre 2024 – Oggi, dopo quasi un anno dall'ultimo It-Alert, l'Emilia-Romagna è stata protagonista di una nuova fase di simulazioni del sistema creato per inviare informazioni dirette alla popolazione in situazioni di emergenza e pericoli imminenti.

Infatti, per questa prima giornata, sono stati completati i test nei territori di Ravenna, Rimini e Ferrara con messaggi ai cittadini che stazionavano o erano in transito in un’area di tre chilometri dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante coinvolti nella simulazione.