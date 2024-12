It Alert Emilia Romagna oggi 3 dicembre: a chi arriva il messaggio

Bologna, 3 dicembre 2024 – Dopo quasi un anno dall’ultimo test di IT-Alert nella nostra regione, da oggi, 3 dicembre, l'Emilia-Romagna è protagonista di una nuova fase di simulazioni del sistema di allerta nazionale, pensato per avvisare la popolazione in caso di emergenze, come eventi sismici, idrogeologici o altre situazioni critiche.

Oggi 3 dicembre in Emilia Romagna in arrivo diversi messaggi di It Alert

Questa prova, come per quelle scorse, ha l’obiettivo di verificare il funzionamento e la tempestività delle comunicazioni, affinché la popolazione possa ricevere avvisi rapidi ed efficaci, aumentando così la sicurezza e la preparazione in caso di reali emergenze. It-Alert, infatti, è un'importante innovazione nel panorama della protezione civile, integrando tecnologia avanzata per garantire la massima efficienza nelle situazioni di crisi.

L’intera durata dei test, che dovevano avere luogo a settembre ma sono stati posticipati a causa delle alluvioni, sarà da oggi fino all’11 dicembre e coinvolgerà, oltre all’Emilia Romagna, anche il Lazio.

Il test di oggi 3 dicembre: cosa prevede

Il tema protagonista di oggi sarà un’emergenza legata a incidenti in uno stabilimento industriale, come ad esempio un’emissione tossica, un incendio o un’esplosione, tale da mettere in pericolo la popolazione circostante.

Non tutte le aziende, quindi, vengono testate, bensì solamente quelle potenzialmente pericolose.

It Alert: quali aree sono interessate

Oggi, martedì 3 dicembre, viene simulato un incidente nelle imprese Yara Italia, un’azienda produttrice di soluzioni chimiche, a Ravenna, al polo chimico di Ferrara e Marig esplosivi industriali a Novafeltria in provincia di Rimini.

Le prove in queste aree vanno in scena durante la mattinata; in particolare, la prima zona a essere testata è quella nei dintorni di Yara a Ravenna alle 10, seguita poi alle 11 dalla fabbrica Marig di Novafeltria e alle 12 a Ferrara, dove si conclude la giornata di test.

A chi arriva il messaggio

Oltre a Ravenna e Ferrara, gli altri comuni coinvolti sono quelli di Maiolo, Pennabilli e Sant'Agata Feltria: i cittadini presenti lì oggi o chi si trova in transito in quelle zone ricevono un messaggio IT-Alert, come previsto dal piano di emergenza. Tutti i cellulari attivi trasmettono il segnale acustico tipico del sistema nazionale, unito al seguente messaggio: “Test test. Questo è un messaggio di test IT-alert. È in corso la simulazione di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su https://www.it-alert.gov.it/it/ test test”.

Si invita tutti i cittadini che vengono coinvolti nella giornata del test a compilare il questionario sul sito ufficiale, in quanto si tratta dell’unico modo per la protezione civile di apportare migliorie a IT-Alert e renderlo più efficace.