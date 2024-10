Film e serie girate in Emilia Romagna: dove sono i luoghi delle pellicole più famose

La via Emilia non è solo la via per eccellenza della musica italiana, ma anche la strada maestra del grande cinema. Da Piacenza a Rimini, sono tantissimi i registi nati nella nostra regione. Il loro immaginario è intessuto di osterie, corse in biciletta, grandi fiume, colline e pianura a perdita d’occhio. Battaglie sociali, conflitti, si intrecciano a grandi feste e personaggi indimenticabili. C’è tutto questo e molto di più nei film di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Valerio Zurlini, Florestano Vancini, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Pupi Avati e Giorgio Diritti.

E non è un caso se a Bologna ha sede proprio la mitica Cineteca di Bologna. E allora perché non andare alla scoperta dei luoghi più evocativi che sono stati al centro di importanti set cinematografici o che hanno ispirato l’universo creativo dei grandi autori? Dalle campagne di Parma e Reggio Emilia, agli Appennini, passando per le strade di Bologna, fino alla Riviera. Un viaggio tra passato e presente sulle strade dell’Emilia-Romagna.