Alluvione Emilia Romagna, ecco un acconto di 3mila euro in sostegno alle famiglie

Bologna, 25 agosto 2023 – Post-alluvione in Emilia Romagna: prosegue la liquidazione, direttamente sul conto corrente, del sostegno economico alle famiglie che hanno avuto la casa danneggiata. Attraverso la procedura semplificata e inedita decisa da Regione e Protezione civile nazionale, viene dato subito un acconto di 3mila euro (fino a 5mila a saldo). E intanto sono state poco più di 15mila le richieste dei cittadini già liquidate. Proprio per rispondere a queste 15mila richieste è stata erogata (dati al 15 agosto) una cifra pari a circa 45 milioni di euro: un primo aiuto economico per far fronte agli interventi per ripristini di minima necessari dopo il danneggiamento dell’abitazione a causa dell’alluvione, ma non un rimborso complessivo dei danni subiti.

L’ordinanza del commissario Francesco Paolo Figliuolo, invece, dovrebbe portare circa circa 700 milioni di euro in totale. Fondi per coprire i lavori di somma urgenza già portati avanti dai Comuni colpiti e dalla Protezione civile regionale (circa 470 milioni di euro) e ulteriori interventi urgenti definiti entro metà settembre, per altri 230 milioni di euro.

Danni e rimborsi per alluvione: le novità

Lavoro per i fiumi

La Regione Emilia-Romagna fa anche sapere del “lavoro senza sosta per il ripristino degli argini, sistemazione e pulizia del letto dei fiumi, rimodellazione degli alvei e riparazione di opere idrauliche: circa 80 gli interventi sui principali corsi d’acqua esondati, per un totale di oltre 114 milioni di euro”. Si tratta delle sole opere di competenza della Regione, realizzate attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile, che si aggiungono alle moltissime altre previste, definite insieme a Comuni, Province e altri enti attuatori, sulle quali la struttura del Commissario alla ricostruzione è impegnata nella definizione di modalità operative e coperture finanziarie.

“Abbiamo lavorato fin dal primo momento senza sosta, prima ancora di disporre delle somme necessarie per pagare gli interventi, perché con l’autunno alle porte non si poteva aspettare – dichiara la vicepresidente Irene Priolo –: la nostra priorità era ed è portarli a termine nel più breve tempo possibile e siamo in linea con i cronoprogrammi fissati. Entro la fine del mese più della metà saranno conclusi e si continuerà a lavorare senza sosta, accelerando anche, dove possibile, le progettazioni ordinarie previste in quegli ambiti territoriali”.

Cantieri

A oggi risultano definitivamente completati, o in conclusione entro il mese di agosto, 43 interventi per oltre 51 milioni di euro. Le attività proseguono senza scostamenti nei cronoprogrammi fissati che prevedono il completamento dei lavori entro la prossima stagione autunnale.

Sono in corso 24 cantieri in provincia di Ravenna, per un investimento complessivo di circa 41 milioni di euro; 14 nel forlivese-cesenate, per 13 milioni e 600mila euro; 26 nel bolognese per un totale di circa 54 milioni di euro. E ancora: 9 somme urgenze riguardano la provincia di Rimini, per circa 4 milioni di euro, 2 per la provincia di Reggio Emilia per oltre 3 milioni di euro, e 6 per la provincia di Modena per oltre 1 milione di euro.