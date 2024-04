Cambio gomme in Emilia Romagna: quando fare il passaggio, occhio alle multe

Bologna, 6 aprile 2024 - L'arrivo della primavera impone piccoli ma doverosi cambiamenti nella vita quotidiana. Uno di questi è senz'altro relativo al cambio delle gomme della propria automobile che, come previsto dal codice della strada, è da effettuare nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2024.

L’obbligo delle gomme invernali, in vigore dallo scorso novembre, non riguarda tutte le strade ed è prevista come alternativa alle catene da neve a bordo.

Per non rimanere impreparati, abbiamo raccolto tutte le informazioni utili relative al cambio degli pneumatici, dalle modifiche che esso comporta alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto della regola.

Date da ricordare ed eventuali sanzioni

Il periodo nel quale è concesso sostituire le gomme invernali ha inizio nella giornata di lunedì 15 aprile. La data in questione fa riferimento alle indicazioni generali, disciplinate da una direttiva emanata nel gennaio 2013 dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, anche se l'obbligo delle gomme invernali può cambiare in base alla zona geografica e al tratto di strada. L'imposizione di questo tipo di obblighi è a carico degli enti che gestiscono le strade, che tengono conto della condizione climatica del territorio e delle caratteristiche delle singole strade.

Per il cambio delle gomme da invernali a estive (e viceversa) è previsto un mese di tolleranza. A partire dal 15 aprile, quindi, c'è tempo fino al 15 maggio 2024 per potere effettuare il passaggio. Il mancato rispetto delle scadenze prevede sanzioni che variano da un minimo di 422 euro a un massimo di 1682 euro, incluso il ritiro del libretto di circolazione.

Per maggiori informazioni, è consigliato consultare i portali web di province e regioni o i siti online di gestori come Anas o Autostrade per l'Italia.

Il cambio gomme vale per tutti?

Esistono due tipi di automobilisti che sono esclusi dall'obbligo del cambio gomme: coloro che monta le gomme quattro stagioni e chi utilizza gomme con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In questi due casi eccezionali, gli pneumatici possono essere utilizzati per tutto l'anno senza correre rischi.

Cosa comporta il cambio gomme

I principali motivi per il quale si effettua la sostituzione degli pneumatici consistono nel risparmio di carburante, poiché la gomma stessa non è più "sotto stress", e nelle prestazioni, poiché difficilmente una volta cambiati tendono a surriscaldarsi.

Le gomme estive sono realizzate con una mescola più rigida, che permette di alle stesse di non deformarsi a contatto con le elevate temperature che l'asfalto raggiunge durante i mesi caldi dell'anno. Esse vengono progettate generalmente per garantire le performance migliori con temperature superiori ai 7° e mantengono diverse funzioni tra cui ridurre il rischio di aquaplaning, migliorare l'aderenza sul manto stradale e assicurare frenate e sterzate.