Bologna, 17 febbraio 2024 – Maltempo, mutui sospesi nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna (da Piacenza a Ravenna) per gli eventi meteorologici verificatisi dal 23 ottobre ai primi giorni del mese di novembre. L'Abi (Associazione bancaria italiana) ha diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Ondata di maltempo nel Ravennate

L'ordinanza è stata adottata a seguito della delibera del Consiglio dei ministri di ieri con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici tra ottobre e novembre nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.

Nel dettaglio, il 24 ottobre nel Bolognese, c’era stata una bomba d’acqua che aveva allagato il centro di Porretta: due ore di pioggia battente che avevano hanno trasformato la via delle Terme in un fiume in piena con un automobilista bloccato e diversi scantinati sommersi. Una dei territori più colpiti in questi giorni era il Reggiano con il fiume Enza gonfio di pioggia, il ponte chiuso a Sorbolo e la paura per la piena. Erano stati convocati d’urgenza dalla Prefettura i comitati per il monitoraggio: a Brescello l’acqua era arrivata a 11 metri.

L’allerta meteo era proseguita diversi giorni con i fiumi sorvegliati speciali, raffiche di vento e alberi caduti: il 30 ottobre erano stati attivati i Coc. Pioggia e vento anche i primi giorni di novembre con l’Appennino in ginocchio: fiumi oltre la soglia di guardia, una cascata d’acqua aveva inondato l’ex Statale 63 a Collagna e si era verificato un blackout sul crinale.

Giorni critici anche nel Modenese dove il 30 ottobre era tracimato un torrente e il territorio era con il fiato sospeso per l’arrivo di altra pioggia, il 3 novembre erano stati chiusi i ponti e sorvegliati gli argini. In Appennino si erano verificate frane ed erano caduti alberi. A Frassinoro si era erosa la sponda del ’Dolo’, a Montecreto aveva ceduto un muro nel parcheggio del centro sportivo.

L’ondata di maltempo aveva colpito anche il Ravennate: quella del 3 novembre era stata una notte di paura nel Faentino. Ore difficili a Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo con numerosi allagamenti.

Oggi è arrivata la notizia dello stop al pagamento delle rate dei mutui per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Nell'ordinanza della Protezione Civile si fa esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.