Saldi invernali 2024 in Emilia Romagna: quando iniziano? Le date

Bologna, 1 gennaio 2024 - Il momento più atteso dell’inverno è alle porte. I saldi invernali, le vendite di fine stagione a prezzi scontati, sono in arrivo e in tanti non vedono l’ora di correre al negozio preferito per acquistare la merce in offerta. Ma quando iniziano quest’anno? Scopriamolo insieme.

I saldi iniziano in Emilia Romagna il 5 gennaio 2024

Quando iniziano i saldi

I saldi invernali in Emilia Romagna inizieranno ufficialmente il 5 gennaio. Stando al codice del consumo, infatti, i saldi post festività natalizie “possono svolgersi dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni”. Pertanto, dureranno dal 5 al 4 marzo 2024. Nonostante il Black Friday e le vendite promozionali, quello dei saldi resta un appuntamento molto atteso.

Regole e cose da sapere

Come spiegato nella Delibera regionale, nei trenta giorni antecedenti ai saldi non si possono effettuare vendite promozionali su abbigliamento, calzature biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

Per quanto riguarda la trasparenza, gli esercenti sono tenuti a esprimere in percentuale lo sconto effettuato sul prezzo normale di vendita (che deve comunque essere esposto).

Allo stesso tempo, per non indurre il consumatore in errore, tutta la merce in saldo deve essere esposta in maniera distinta dai capi venduti a condizione ordinarie.