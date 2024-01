Saldi invernali nelle Marche 2024: quando iniziano

Ancona, 1 gennaio 2024 - La notte di Capodanno è passata solo da alcune ore, ma già moltissime persone si stanno preparando per quella che sarà una vera e propria lotta all’ultimo abito: i saldi. Secondo l’ordinanza regionale, infatti, nelle Marche l’inizio degli sconti pazzi è previsto per il 5 gennaio, giorno antecedente l’Epifania, e che proseguirà fino al 1 marzo. Quasi due mesi, insomma, di corse al maglioncino, al cappotto scontato e, perché no, anche al primo costume da bagno per l’estate che verrà. Ma quali saranno i luoghi protagonisti di queste giornate? Ovviamente outlet e negozi.

Saldi invernali al via anche nelle Marche

I saldi nelle Marche

Partendo dal nord della regione, non si può non fermarsi all’outlet Unionmoda, a Sant’Ippolito in provincia di Pesaro e Urbino, il più grande delle Marche. Con i suoi capi firmati sia da uomo che da donna, infatti, ogni anno conquista tutti gli amanti dello shopping, che portano a casa molti prodotti a poco prezzo. Percorrendo tutto il litorale, superando il capoluogo di Ancona e la provincia di Macerata, alla fine, si può giungere a Fermo, dove, nella località di Casette d’Ete, si trova il Castagno – Brand Village. Anche qui, offerte imperdibili: Amaranti, Jeckerson, Boss e Bagalier sono solo alcuni dei grandi nomi che si possono trovare all’interno di questo vero e proprio villaggio dello shopping.

Le regole

A tutti i negozi, prima di queste date, è stato posto il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti dell'inizio dei saldi, ma questo non ha affranto i consumatori, che con pazienza attendono la data del 5. Insomma, saranno 60 giorni frenetici, dedicati alla caccia all’offerta e al miglior prezzo.