Marche, occupazione in crescita: "Ma futuro incerto per l’edilizia"

di Vittorio Bellagamba

ANCONA

Aumentano gli occupati e nel contempo diminuiscono considerevolmente i disoccupati nelle Marche. È questo il quadro di sintesi che emerge dall’analisi, aggiornata al mese di settembre, compiuta da Cna e Confartigianato Marche. Dalla ricerca emerge che sono addirittura quasi dimezzati i marchigiani in cerca del primo impiego. Inoltre più di settemila marchigiani che non erano disponibili a lavorare o avevano smesso di cercare un’occupazione, si sono rimessi in gioco e sono andati ad infoltire la forza lavoro della regione. Dal mercato del lavoro marchigiano arrivano buone notizie. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia come emerge dall’analisi condotta da Cna e Confartigianato Marche. Infatti, continuano a diminuire gli occupati indipendenti e tra questi anche gli artigiani, imprenditori, lavoratori autonomi e le partite Iva che nel terzo trimestre del 2023 sono 12.428 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Complessivamente gli occupati aumentano di 20.182 unità, pari al 3,2 per cento di cui 11.172 donne e 9.010 uomini. I disoccupati sono 11.757 in meno (-25,5 per cento) e passano da 46.036 a 34.279. I disoccupati senza precedenti esperienze lavorative crollano da 9.975 a 5.636 (-4.339 pari al 43,5 per cento). A trovare il primo lavoro della loro vita sono stati soprattutto gli uomini (3.421 pari al 64,8 per cento) mentre le donne sono state 918 pari al 19,6 per cento. "A trainare con forza la crescita occupazionale – commentano i segretari di Cna Marche Moreno Bordoni e di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni – sono il terziario e le costruzioni. Gli occupati nei servizi alla persona e alle imprese aumentano di 10.243 unità mentre le costruzioni vedono una crescita di 8.316 addetti, pari al 25,1 per cento della forza lavoro complessiva nel settore. Tornano a crescere anche gli occupati in agricoltura (+3.832) mentre il manifatturiero perde 2.211 addetti".

Quali saranno le previsioni per il futuro considerando le mutazioni del quadro congiunturale? "La fine o il ridimensionamento dei bonus in edilizia rischia di portare ad una serie di licenziamenti in un comparto, quello delle costruzioni, estremamente volatile. Situazione aggravata dal rincaro delle materie prime. Preoccupa anche il calo degli occupati indipendenti a cui si lega anche la diminuzione dei dipendenti nel manifatturiero. In quest’ultimo caso il calo è dovuto soprattutto alle difficoltà del sistema moda, legate alla guerra in Ucraina ed alle sanzioni alla Russia. Pesano anche l’elevato costo del denaro e delle materie prime". Quali sono le vostre proposte per far fronte ad un peggioramento dell’economia? "Servono politiche pubbliche a sostegno dei settori in difficoltà e delle piccole imprese che nelle Marche rappresentano il 92 per cento del sistema produttivo".