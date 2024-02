Trenitalia Tper cerca macchinisti in Emilia Romagna: tutti i requisiti e come candidarsi

Bologna, 29 febbraio 2024 - Trenitalia Tper cerca macchinisti: le candidature - riservate agli under 29 - vanno presentate entro e non oltre il 14 marzo 2024 e la tipologia contrattuale di inserimento è il contratto di apprendistato professionalizzante (36 mesi). L'annuncio può interessare molti ragazzi che aspirano a un lavoro sicuro, ma prima di sognare conviene dare uno sguardo ai requisiti richiesti. Utile sapere che il macchinista è - ricorda il sito di Trenitalia Tper - una "figura storica e protagonista del mondo ferroviario, è responsabile della conduzione dei treni attraverso apparecchiature innovative e altamente tecnologiche. Si occupa di garantire un servizio sicuro, puntuale e confortevole. Verifica prima della partenza e durante il viaggio le condizioni del treno segnalando puntualmente eventuali criticità ed intervenendo per la loro risoluzione secondo le procedure di sicurezza".

Chi può presentarsi: i requisiti

- età compresa tra i 18 e i 29 anni - diploma di scuola superiore quinquennale a indirizzo tecnico-scientifico (sarà considerato requisito preferenziale il possesso di una Laurea Triennale in area ingegneristica o scientifico-tecnologica e potrà essere utilizzato come requisito preferenziale il voto di diploma) - residenza in Emilia-Romagna da almeno 6 mesi - disponibilità a sistematici spostamenti in Emilia-Romagna e nelle Regioni Limitrofe - disponibilità a effettuare turni non cadenzati, lavoro notturno e lavoro nei fine settimana e festivi. - È inoltre necessario il possesso di specifici requisiti fisici richiesti per la professione, consultabili alla pagina 'Requisiti Fisici' all'interno del sito www.fsitaliane.it, sezione 'Carriere' nell'area 'Diplomati'.

Le sedi di lavoro

Una delle sedi in Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, oppure Sermide (MN).

Trenitalia Tper, cosa è

E' la società che, dal primo gennaio 2020, gestisce il servizio di trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna con le necessarie estensioni verso le regioni limitrofe.

Ha oltre 1470 dipendenti e la flotta di treni regionali più giovane d'Italia e trasporta ogni giorno fino a 170mila persone garantendo più di 900 collegamenti.