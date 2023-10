Morto Giovanni Bissoni, addio allo storico assessore alla sanità dell’Emilia Romagna

Bologna, 4 ottobre 2023 - Addio a Giovanni Bissoni, 70 anni, per decenni tra i grandi protagonisti della sanità regionale e nazionale. Romagnolo, nato a Cesena, laureato in Architettura, a 23 anni diventa sindaco di Cesenatico, nel '90 l'arrivo in Regione, dove per tre mandati, dal '95 al 2010, è assessore alla Sanità, "un record", come amava ricordare con un pizzico di orgoglio.

Poi le esperienze professionali a Roma, componente del consiglio di amministrazione dell'Aifa dal 2009 al 2014, presidente di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dal 2012 al 2014 e, nei tre anni successivi, sub commissario alla Regione Lazio per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nazionale.

Lo scorso maggio, nei giorni dell'alluvione in Romagna, dalla sua casa di Bertinoro aveva raggiunto Forlì per spalare fango. " Vedere tanti ragazzi lavorare ore per spazzare via il fango e l’acqua è stata un’esperienza di grande commozione", aveva precisato.