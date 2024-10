A Mondolfo il concerto del celebre organista Roberto Bonetto

Mondolfo (PU), 20 ottobre 2024 – L’Insigne Collegiata Parrocchiale di Santa Giustina, a Mondolfo, ospiterà oggi (domenica) pomeriggio, dalle 18,15, la quinta tappa della rassegna “Castelli d’Aria”. Protagonista sarà l’organista veronese Roberto Bonetto, diplomatosi al Conservatorio di Padova in organo e composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Renzo Buja e autore di un’intesa attività concertistica non solo in Italia, ma anche in Austria, Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Svezia, Polonia, Spagna, Portogallo e Giappone. Il suo concerto sarà preceduto, alle 17,30 al Complesso Monumentale di Sant’Agostino dall’incontro con il saggista Donato Antonio Telesca che, partendo da alcune notizie storiche sulle antiche carceri di Mondolfo, esistenti certamente già dal XVI secolo, presenterà il frutto del suo ultimo lavoro di ricerca che analizza le trasformazioni ordinamentali del corpo e del diritto penitenziario a partire dall’età moderna, dal titolo “Polizia penitenziaria, storia della trasformazione del corpo”. Per la rassegna “Castelli d’Aria: itinerari organistici nelle valli del Metauro e del Cesano” si tratta della 18esima edizione. Ad organizzarla è l’associazione “Il Laboratorio Armonico” sotto la direzione artistica del Maestro Giovannimaria Perrucci, con il sostegno di Regione Marche, dell’Orchestra Sinfonica Rossini e dei 7 Comuni coinvolti, fra i quali quello di Mondolfo; e il patrocinio della Diocesi di Fano e della Confcommercio Marche Nord. Sia il concerto di Bonetto, sia l’appuntamento precedente saranno a ingresso gratuito.