In nome del trash: Cevoli fa rivivere Maciste

Fano, 27 dicembre 2024 – “Non perdete l’opportunità di sostenere una buona causa e di godervi una serata indimenticabile in compagnia di Paolo Cevoli e di altri grandi artisti”. E’ questo l’invito scherzoso, ma non troppo, rivolto alla città dall’Associazione culturale “Fondo Peppe Nigra” che ha deciso di contribuire alla costruzione del cartellone di eventi delle festività natalizie fanesi, con un’iniziativa gratuita dedicata ai propri soci a cui ci si può prenotare da oggi. Il tutto nasce da un’idea dello stesso cabarettista riccionese Paolo Cevoli che debutta a Fano con un nuovo evento intitolato “I Bruttissimi – Il trionfo di Maciste”, la proiezione rivisitata da lui del film del 1961 diretto da Tanio Boccia. “Uno dei film più brutti della storia del cinema italiano - sottolinea il direttivo del Fondo - che verrà ‘rivisto’ al cinema e ‘corretto’ con il commento dal vivo di Paolo Cevoli e le incursioni dei Comici del San Costanzo Show”.

Chi da oggi e fino ai primi giorni di gennaio si tessererà per l’anno 2025 all’associazione nata dieci anni fa in memoria del compianto Giuseppe ‘Peppe’ Nigra (l’imprenditore fanese figura simbolica della comicità nostrana e cineasta noto per il suo impegno nella valorizzazione del cinema trash degli anni 70/80) riceverà infatti un regalo esclusivo: l’ingresso gratuito a questo spettacolo imperdibile, in programma lunedì 20 gennaio al Cinema Teatro Politeama di Fano. Un mix di talento e comicità che promette di regalare risate e spensieratezza a tutti i presenti. “L’evento rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere una serata in allegria e sostenere le attività del Fondo Peppe Nigra - sottolineano gli organizzatori -, associazione da sempre impegnata nella promozione di iniziative culturali e sociali sul territorio. Il nome stesso dell’associazione è un tributo al ricordo di una persona che ha lasciato un segno importante nella sua comunità”.

Tessere socio 15 euro presso: “Tabaccheria Secchiaroli” di Corso Matteotti 158 a Fano (Davanti la Farmacia del Corso) e “Caffetteria del Borgo” in Largo Rosolino Pilo a Pesaro (traversa di Via Rossi). Info: 3284173247 dal Lunedì al Sabato dalle 12 alle 17.

ti.pe.